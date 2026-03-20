Google посвятил празднику Новруз «дудл» с цветком харыбюльбюль - ФОТО

Компания Google посвятила «дудл» азербайджанскому празднику Новруз.

Таким образом, на главной странице поисковой системы Google азербайджанские пользователи могут увидеть изображение цветов, в числе которых символ города Шуша - харыбюльбюль, кликнув на которое, можно получить всю интересующую информацию о празднике Новруз.

Напомним, что сегодня в Азербайджане празднуют Новруз.

«Дудлы» – специальные логотипы компании Google, размещенные на главной странице и оповещающие посетителей поисковика о знаменательных датах, событиях и днях рождения известных людей, оставивших свой след в истории.

Читайте по теме:

