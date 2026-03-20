Феликс Вишневецкий15:03 - Сегодня
Скончалась заслуженная артистка Разия Ширинова

В возрасте 86 лет не стало заслуженной артистки Азербайджана, известной певицы Разии Шириновой.

О смерти исполнительницы сообщается в социальных сетях.

Отметим, что ещё будучи студенткой Р.Ширинова была солисткой женского ансамбля «Lalə», а в 1964–1970 годах - солисткой Азербайджанской государственной филармонии. В 1968 году ей присвоили звание победителя республиканского конкурса молодых исполнителей мугама.

В 1980 году Р.Ширинова стала солисткой Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, где проработала до 2005 года. За годы работы в театре она создала множество запоминающихся образов: Асли в «Асли и Керем», Шахсенем в «Ашуг Гариб», Арабзанги в «Шах Исмаил», мать Меджнуна в «Лейли и Меджнун» и т.д.

Allah rəhmət eləsin!

