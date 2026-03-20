Звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли отпраздновала 50-летие - ВИДЕО

Бразильская актриса Джованна Антонелли, известная азербайджанским зрителям по роли Жади в культовом сериале «Клон», отпраздновала свой 50-й день рождения.

Актриса поделилась в Instagram видео, на котором показала, как отмечает юбилей на пляже, сопроводив публикацию вдохновляющим комментарием: «Начни снова столько раз, сколько потребуется! Каждый новый рассвет - это приглашение к новому! Всегда иди вперёд с верой и любовью в сердце!»

Кроме того, Джованна Антонелли опубликовала архивное видео, в котором собраны кадры из разных периодов её жизни - от детства до сегодняшнего дня, позволяя фанатам проследить путь актрисы и вспомнить её самые яркие роли и моменты карьеры.

Звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли призналась в любви к Азербайджану - ФОТО - ВИДЕО