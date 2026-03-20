Названа дата премьеры и герои второго сезона шоу «Maska» на ITV - ВИДЕО

Спустя два года шоу «Maska» возвращается в эфир телеканала ITV.

29 марта в 21:00 на канале ITV стартует второй сезон лицензионной азербайджанской адаптации всемирно известного проекта «The Masked Singer», получившей название «Maska».

«The Masked Singer» - шоу производства Южной Кореи, которое в короткий срок завоевало популярность более чем в 50 странах и было успешно адаптировано в США, России, Германии, Франции, вскоре его увидят и зрители канала ITV – Азербайджан вошел в число стран, где данный проект вновь будет официально адаптирован.

Напомним, что у ITV уже есть опыт претворения в жизнь других международных лицензионных проектов (The Voice и т.д.) – канал приобрел лицензию на адаптацию в регионе этого музыкального шоу у компании-правообладателя Fremantle (Великобритания), с которой заключен договор.

Помимо даты премьеры в анонсе второго сезона раскрываются и маски героев шоу – в этот раз за победу будут бороться Сямяни, Цыпленок, Донер, Гырат (отсылка к эпосу «Кероглу» - прим.ред.), Инопланетянин, Осетр, Визирь, Улитка, Тигр, Море, Змея и Кошка.

Напомним, что в первом сезоне в состав жюри входили народный артист Фаик Агаев, заслуженный артист Джошгун Рагимов, телеведущая Кямиля Бабаева, победительница «Евровидения-2011» Нигяр Джамал и популярный автор и исполнитель Мурад Ариф, а ведущим шоу являлся Ага Надиров, известный по программе «Camaat nə deyir?». Состав жюри и ведущий остались неизменными и во втором сезоне.

Первый сезон проекта завершился на ITV в феврале 2024 года победой звезды международного конкурса «Евровидение 2014» певицы Диляры Кязимовой, скрывавшейся под маской Волка.