Иран ввел банкноту с рекордным номиналом

Иран ввел в обращение банкноту с самым крупным за всю историю страны номиналом — 10 млн риалов.

Об этом сообщила Financial Times (FT). Такое решение власти приняли, чтобы бороться с инфляцией и растущим спросом на наличные во время военного конфликта с США и Израилем.

Фактический номинал новой банкноты — около $7. Сама купюра розового цвета, на ней изображена мечеть Джаме IX века в Йезде, а на обороте — древняя цитадель Бам. Новая купюра стала самой крупной в обращении после банкноты в 5 млн риалов, выпущенной в феврале, пишет газета.

FT также сообщила о больших очередях у банкоматов в Иране. Люди опасаются сбоев электронных систем, поэтому предпочитают хранить деньги наличными. Центральный банк Ирана заявил, что новая банкнота была введена «для обеспечения доступа населения к наличным деньгам». Согласно заявлению регулятора, электронные системы — в том числе дебетовые карты, мобильный и интернет-банкинг — останутся основными платформами для финансовых операций.

Источник: Коммерсантъ