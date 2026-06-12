В Таиланде скончалась старшая дочь короля, находившаяся в коме более трех лет

Принцесса Баджракитиябха Нарендира Дебьявати, известная как принцесса Па, в декабре 2022 года потеряла сознание во время поездки в один из национальных парков страны.

Ее доставили на вертолете в больницу в Бангкоке, где она и находилась до смерти. В сознание старшая дочь короля так и не пришла.

Принцесса Па родилась 7 декабря 1978 года. После обучения в Корнелльском университете в США, где она получила степени магистра и доктора в области права, принцесса работала прокурором в офисе Генерального прокурора Таиланда. С 2012 по 2014 год она была послом в Австрии, Словении и Словакии, а затем вновь вернулась в офис Генерального прокурора Таиланда.

В 2017 году Комиссия ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию назначила принцессу послом доброй воли по верховенству ⁠закона в Юго-Восточной Азии.

Старшая дочь короля активно занималась защитой прав женщин-заключенных.

В 2021 году принцесса Па получила звание генерала и пост в Королевском командовании безопасности — независимой от Минобороны Таиланда структуры, обеспечивающей безопасность королевской семьи.

После смерти принцессы, пишет Reuters, в Таиланде будет объявлен национальный траур.

Принцесса Па была одной из трех детей Рамы X, которые могли претендовать на трон. Наследником престола является Дипангкорн Расмичоти — сын Рамы X от третьего брака.

Источник: Медуза