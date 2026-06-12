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Общество

В Баку прошла информационная сессия «Медиа и права человека» для журналистов - ФОТО

Фаига Мамедова17:25 - Сегодня
В Баку прошла информационная сессия «Медиа и права человека» для журналистов - ФОТО

В рамках «Месячника прав человека» совместно Институтом права и прав человека и Агентством развития медиа Азербайджанской Республики организована просветительская информационная сессия для представителей средств массовой информации на тему «Медиа и права человека».

Как сообщает корреспондент 1news.az, целью проведения сессии стало повышение осведомленности журналистов о требованиях действующего законодательства и стандартах этического поведения в сфере защиты прав человека при осуществлении ими своей профессиональной деятельности.

Председатель Правления Института Мухаммед Гулузаде, говоря о важности просветительских мероприятий, отметил, что представители медиа играют важную роль в пропаганде прав человека и формировании общественного сознания. Он подчеркнул, что именно с целью оценки текущего состояния подхода к правам человека в медиасфере Институт регулярно проводит анализ и мониторинг материалов, публикуемых в различных медиаресурсах. По словам председателя, хотя результаты анализа демонстрируют рост осведомленности и профессиональных навыков представителей медиа в области прав человека, в некоторых новостных материалах все еще наблюдаются моменты, требующие дополнительного внимания в вопросах защиты прав человека и применения принципов этической журналистики. Для устранения подобных случаев, а также для расширения знаний и навыков представителей СМИ в сфере прав человека регулярно проводятся тренинги и информационные сессии.

Заместитель исполнительного директора Агентства развития медиа Натиг Мамедли в своем выступлении отметил, что на медиа возложена большая ответственность в сфере защиты прав человека. Он заявил, что журналисты при подготовке и распространении информации должны уважать права человека, соблюдать требования профессиональной этики и законодательства, а также постоянно держать эти принципы в центре внимания как неотъемлемую часть своей деятельности. Ответственная деятельность представителей медиа в направлении защиты и охраны прав человека должна носить устойчивый характер.

На сессии тренеры-эксперты Института подробно проинформировали участников о наиболее часто встречающихся в журналистской деятельности нарушениях прав человека и их правовых последствиях. В частности, до сведения участников была доведена недопустимость таких явлений, как нарушение презумпции невиновности, вмешательство в личную и семейную жизнь, несанкционированное разглашение персональных данных, нарушение прав детей, распространение материалов, поощряющих дискриминацию и язык вражды, несоблюдение этических правил при подготовке новостей о самоубийствах, а также публикация сведений оскорбительного и клеветнического характера. Было отмечено, что действия, приводящие к нарушению прав человека, влекут за собой правовую ответственность, установленную законодательством. В связи с этим была подчеркнута важность строгого соблюдения представителями медиа правовых норм и этических принципов в своей профессиональной деятельности.

В завершение сессии были даны ответы на вопросы участников, состоялся обмен мнениями о роли и значении чуткого подхода к правам человека в деятельности медиа.

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