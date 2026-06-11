Трамп: США договорились о завершении войны с Ираном

США договорились о завершении войны с Ираном, но еще надо подписать документы, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Как передает ТАСС, по его словам, подписание договоренностей США и Ирана пройдет, возможно, в Европе​​​​.

"Возможно, состоится подписание. Может быть, в Европе", - сказал он журналистам в Белом доме.

Американский лидер заявил, что подписание договоренностей может состояться уже в эти выходные.

"И [Ормузский] пролив официально откроется, как только мы подпишем [договоренности]. А это может быть скоро, очень скоро. Возможно, в эти выходные дни, в Европе. Меня там не будет, но [американский вице-президент] Джей Ди [Вэнс] будет там", - сказал Трамп.