Трамп объявил о скором окончании войны с Ираном соглашением или «жесткими методами»

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует вскоре завершить операцию против Ирана через двустороннее соглашение или более жесткими методами.

«Мы подошли к тому моменту, когда нам предстоит очень быстро уйти из Ирана, и это будет очень решительный шаг. Так или иначе, будь то с помощью листа бумаги или же жесткими методами», — сказал он.

«Мы в основном уже закончили с этим. <...> Вы увидите, что это закончится с помощью бумаги или более сложным способом, хотя можно было бы сказать, что это гораздо более простой путь», — отметил Трамп.

Он считает, что «быстро продвигается» в разрешении конфликта с Тегераном.

В интервью телеканалу NBC News у американского лидера поинтересовались, почему он вопреки своим обещаниям не заключил с Ираном хорошую ядерную сделку и, разорвав Совместный всеобъемлющий план действий, позволил Тегерану нарастить производство обогащенного урана.

«На это уходят годы. <…> Я продвигаюсь очень быстро, — сказал он. — [Война во] Вьетнаме [для США] продолжалась 19 лет, в моем случае это длится 3 месяца», — ответил Трамп.

При этом президент США отметил характер иранцев при ведении переговоров с Вашингтоном. На вопрос, почему Тегеран до сих пор не согласился на выдвигаемые США условия, он ответил: «Они сильные, они гордые».

При этом американский лидер выразил уверенность, что в конечном счете Иран пойдет на сделку, однако «это займет некоторое время».

Источник: ТАСС