Суд отказался прекращать преследование в отношении Самвела Карапетяна
Aнтикоррупционный суд под председательством судьи Ваге Долмазяна отказался прекращать уголовное дело в отношении лидера партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна.
С ходатайством о прекращении дела выступила защита Карапетяна.
В рамках уголовного производства Карапетяну предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов, отмывании денежных средств, хищении имущества в особо крупных размерах, а также публичных призывах к захвату власти.
Первое заседание суда состоялось 15 апреля.
Напомним, в качестве меры пресечения в отношении Карапетяна избраны домашний арест, залог и подписка о невыезде.
Источник: Sputnik Армения
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