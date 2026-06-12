Суд отказался прекращать преследование в отношении Самвела Карапетяна

Aнтикоррупционный суд под председательством судьи Ваге Долмазяна отказался прекращать уголовное дело в отношении лидера партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна.

С ходатайством о прекращении дела выступила защита Карапетяна.

В рамках уголовного производства Карапетяну предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов, отмывании денежных средств, хищении имущества в особо крупных размерах, а также публичных призывах к захвату власти.

Первое заседание суда состоялось 15 апреля.

Напомним, в качестве меры пресечения в отношении Карапетяна избраны домашний арест, залог и подписка о невыезде.

Источник: Sputnik Армения