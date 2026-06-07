Экзитпол: партия Пашиняна получает 56,7% голосов на выборах

Возглавляемая премьер-министром Армении Николом Пашиняном партия "Гражданский договор" получает 56,7% голосов на парламентских выборах.

Согласно сообщению партийного интернет-ресурса Civic News, об этом свидетельствуют данные экзитпола, заказанного правящей силой.

По данным ресурса, партия российского бизнесмена армянского происхождения Самвела Карапетяна "Сильная Армения" набирает 17,5%. Данные других сил не приводятся.

Источник: ТАСС