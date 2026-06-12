Карапетян: Никто из нашей команды не перейдет на сторону партии Пашиняна

Лидер блока "Сильная Армения" Самвел Карапетян убежден, что из его команды никто не перейдет на сторону правящего "Гражданского договора".

Об этом он заявил журналистам после заседания суда.

"Мы убеждены, что никто из избранных от нашего блока депутатов не перейдет на сторону политических оппонентов", — заявил Карапетян, передает Sputnik Армения.

Карапетян подчеркнул, что считает невозможным говорить о полноценной легитимности власти на фоне многочисленных нарушений в ходе избирательного процесса.

Политик уверен, что более того, члены команды Пашиняна могут рано или поздно присоединиться к "Сильной Армении".

По его словам, возглавляемая им политическая сила будет добиваться справедливости, и если Никол Пашинян уверен в своей победе и в поддержке граждан, то может согласится на предложение Карапетяна о проведении второго тура.

Выборы в Армении состоялись 7 июня. По предварительным итогам выборов правящая партия "Гражданский договор" Никола Пашиняна набирает 49,825% голосов. Оппозиционный блок бизнесмена Самвела Карапетяна "Сильная Армения" набирает 23,281%, проходной барьер преодолел и блок бывшего президента Роберта Кочаряна "Армения", набрав 9,934%.

ППА, по предварительным итогам, набрала 3,996% — для прохождения в парламент ей не хватило всего 0,004 процентного пункта.