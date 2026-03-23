В США пропал азербайджанец - ФОТО

В социальных сетях сообщается о том, что в США пропал азербайджанец Омар Байрамзаде.

Известно, что О.Байрамзаде ушел из дома три недели назад и семья не может с ним связаться – подчеркивается, что полиция проинформирована о данной ситуации.

Отмечается, что его ищут не только в Колумбусе (город в штате Огайо – прим. ред.), но и повсюду.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о пропавшем О.Байрамзаде, просят сообщить по следующему контактному номеру - 614 972 2860.