Мадьяр пообещал не допускать в Венгрию нелегалов

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объявил о намерении продолжать жесткую миграционную политику, установленную его предшественником Виктором Орбаном, с целью предотвращения нелегального въезда мигрантов в страну.

В своей первой речи после избрания он акцентировал внимание на необходимости еще более надежной защиты границ Венгрии. Мадьяр отметил, что четко донес до председателя Еврокомиссии и других европейских лидеров непоколебимую позицию страны по вопросам нелегальной миграции.

«Мы не принимаем ни пактов, ни механизмов перераспределения. И мы будем поддерживать наш пограничный забор на южной границе и отремонтируем его, потому что в нём есть прорехи», — заявил будущий премьер.

Открытие границ для мигрантов остается одним из основных условий, выдвинутых Евросоюзом к Венгрии, однако Орбан постоянно отказывался выполнять эти требования. В результате Брюссель приостановил ряд финансовых выплат для Будапешта.