Православные христиане в Азербайджане отмечают Пасху

Сегодня православные христиане празднуют Пасху - один из древнейших праздников христиан.

Пасха относится к переходящим церковным праздникам. Ее дата в каждый конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю. Торжество всегда приходится на воскресенье после полнолуния, следующего за весенним равноденствием.

День святой Пасхи - праздник Воскресения Иисуса Христа - в этом году по православному календарю отмечается 12 апреля. По традиции, с утра в последний четверг перед праздником верующие пекут куличи, вечером готовят пасху, в субботу несут их в церковь - освящать, а в ночь с субботы на воскресенье идут на Крестный ход - службу, знаменующую собой начало Пасхи и праздник Воскрешения Христа.

Православные христиане в Баку традиционно отмечают Пасху с большим размахом, посещая праздничные богослужения. В ночь с субботы на воскресенье в храмах, включая Кафедральный собор Святых Жен-Мироносиц, проходят торжественные службы.