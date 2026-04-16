Нетаньяху: У Израиля есть возможность заключить историческое соглашение с Ливаном

У Израиля появилась возможность заключить историческое мирное соглашение с Ливаном.

Как передает ТАСС, об этом израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

"У нас есть возможность заключить историческое мирное соглашение с Ливаном. Президент [США Дональд] Трамп намерен пригласить меня и президента Ливана [ Джозефа Ауна в Вашингтон], чтобы попытаться продвинуть это соглашение", - сказал Нетаньяху в ходе видеообращения, которое распространила его канцелярия.

Глава израильского кабмина добавил, что "согласился на временное прекращение огня на 10 дней [в Ливане], чтобы попытаться продвинуть [мирное] соглашение" с Ливаном. Он вновь подтвердил требование Израиля о разоружении шиитского движения "Хезболлах".

Нетаньяху отметил, что израильская армия останется на своих позициях в "усиленной зоне безопасности" на юге Ливана. "Это не те пять точек, которые были ранее, это зона безопасности, которая начинается у моря и простирается до сирийской границы, зона шириной в 10 км, которая намного мощнее и надежнее, чем была раньше", - продолжил он.