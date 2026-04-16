Нетаньяху: У Израиля есть возможность заключить историческое соглашение с Ливаном

Azərbaycanca
В мире

First News Media23:40 - 16 / 04 / 2026
У Израиля появилась возможность заключить историческое мирное соглашение с Ливаном.

Как передает ТАСС, об этом израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

"У нас есть возможность заключить историческое мирное соглашение с Ливаном. Президент [США Дональд] Трамп намерен пригласить меня и президента Ливана [ Джозефа Ауна в Вашингтон], чтобы попытаться продвинуть это соглашение", - сказал Нетаньяху в ходе видеообращения, которое распространила его канцелярия.

Глава израильского кабмина добавил, что "согласился на временное прекращение огня на 10 дней [в Ливане], чтобы попытаться продвинуть [мирное] соглашение" с Ливаном. Он вновь подтвердил требование Израиля о разоружении шиитского движения "Хезболлах".

Нетаньяху отметил, что израильская армия останется на своих позициях в "усиленной зоне безопасности" на юге Ливана. "Это не те пять точек, которые были ранее, это зона безопасности, которая начинается у моря и простирается до сирийской границы, зона шириной в 10 км, которая намного мощнее и надежнее, чем была раньше", - продолжил он.

Поделиться:
318

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев направил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану

В мире

Трамп: Сделку с Ираном могут заключить на выходных

Политика

Эрдоган призвал мировое сообщество брать пример с мирныx процессов на Южном ...

Общество

«Euronews» подготовил репортаж о WUF13, которая пройдёт в Азербайджане — ВИДЕО

В мире

Пезешкиан встретился с главнокомандующим пакистанской армией

Выбор редактора

Новости для вас

Последние новости

Сегодня, 00:33

Сегодня, 00:00

16 / 04 / 2026, 23:51

16 / 04 / 2026, 23:40

16 / 04 / 2026, 23:36

16 / 04 / 2026, 23:20

16 / 04 / 2026, 23:18

16 / 04 / 2026, 23:11

16 / 04 / 2026, 23:00

16 / 04 / 2026, 22:40

16 / 04 / 2026, 22:20

16 / 04 / 2026, 22:00

16 / 04 / 2026, 21:41

16 / 04 / 2026, 21:20

16 / 04 / 2026, 21:00

16 / 04 / 2026, 20:40

16 / 04 / 2026, 20:20

16 / 04 / 2026, 20:00

16 / 04 / 2026, 19:45

16 / 04 / 2026, 19:30
Все новости
1news TV

14 / 04 / 2026, 10:25
18 / 03 / 2026, 11:40
17 / 03 / 2026, 10:15
13 / 03 / 2026, 15:50
24 / 02 / 2026, 15:22