 В Имишли учитель избил жену и дочь директора школы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В Имишли учитель избил жену и дочь директора школы

First News Media23:51 - 16 / 04 / 2026
В Имишлинском районе произошёл конфликт между учителем и семьёй директора школы.

Как сообщает Lent.az, инцидент произошёл в посёлке Ени Бахрамтепе.

Согласно материалам дела, 36-летний учитель английского языка Дюньямин Аташов (имя и фамилия условные) неоднократно обращался к директору школы с вопросом о задержке заработной платы. В очередной раз директор, устав от обращений, предложил обсудить ситуацию лично, так как они проживают по соседству.

Во время разговора перед домом директора между сторонами возникла ссора, переросшая в конфликт. По версии следствия, Аташов ударил супругу директора кулаком по руке, а его дочь — деревянной лестницей, причинив им телесные повреждения.

После инцидента пострадавшие обратились в полицию, Аташов был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело.

На суде обвиняемый заявил, что ежемесячно выплачивал директору 65 манатов за два учебных часа, оформленных на его имя. После того как он не прошёл сертификационный экзамен и был отстранён от преподавания, директор выплатил ему эту сумму. Однако Аташов настаивал, что с учётом отпускных выплаты должны быть выше. Директор, в свою очередь, сообщил, что деньги ещё не перечислены. Конфликт вокруг зарплаты продолжался несколько дней и в итоге завершился инцидентом с применением насилия.

При этом Аташов утверждал, что также подвергся избиению со стороны членов семьи директора.

Суд приговорил его к шести месяцам ограничения свободы. Однако в отношении него был применён акт амнистии, и он освобождён от наказания.

Поделиться:
626

Последние новости

Все новости
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Термин «посмертный донор» всё чаще звучит в информационном пространстве нашей страны. Однако для многих это понятие до сих пор окутано мифами
