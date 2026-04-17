В Лиге Европы УЕФА определились все полуфиналисты
По информации Report, после ответных матчей 1/4 финала путевки в следующий этап получили "Фрайбург", "Астон Вилла", "Брага" и "Ноттингем Форест".
1/4 финала, ответные матчи
16 апреля
20:45. "Сельта" (Испания) – "Фрайбург" (Германия) 1:3
Первый матч – 0:3
23:00. "Бетис" (Испания) – "Брага" (Португалия) 2:4
Первый матч – 1:1
23:00. "Ноттингем Форест" (Англия) – "Порту" (Португалия) 1:0
Первый матч – 1:1
23:00. "Астон Вилла" (Англия) – "Болонья" (Италия) 4:0
Первый матч – 3:1
