В Лиге Европы УЕФА определились все полуфиналисты.

По информации Report, после ответных матчей 1/4 финала путевки в следующий этап получили "Фрайбург", "Астон Вилла", "Брага" и "Ноттингем Форест".

Лига Европы УЕФА

1/4 финала, ответные матчи

16 апреля

20:45. "Сельта" (Испания) – "Фрайбург" (Германия) 1:3

Первый матч – 0:3

23:00. "Бетис" (Испания) – "Брага" (Португалия) 2:4

Первый матч – 1:1

23:00. "Ноттингем Форест" (Англия) – "Порту" (Португалия) 1:0

Первый матч – 1:1

23:00. "Астон Вилла" (Англия) – "Болонья" (Италия) 4:0

Первый матч – 3:1