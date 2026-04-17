Пезешкиан: Иран считает мусульманские страны дружественными

First News Media08:45 - Сегодня
Иран считает все исламские страны на Ближнем Востоке дружественными, а удары по объектам США на их территории были актом самообороны.

Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.

«Исламская Республика Иран считает все мусульманские страны своими братьями, и эта позиция основана на практике пророка Мухаммеда. В то же время недавние действия по нанесению ударов по военным базам США в регионе были осуществлены в рамках оборонительных мер», — сказал он во время встречи с командующим Вооруженными силами Пакистана Асимом Муниром.

Кроме того, Пезешкиан выразил мнение, что страны региона могли бы решать проблемы коллективно, опираясь на религиозные и культурные общности, как, по его словам, делает Европа через механизм НАТО.

Президент Исламской Республики подчеркнул, что конфликт на Ближнем Востоке не выгоден ни одной из сторон. Он отметил, что Иран привержен дипломатическим путям разрешения сложившейся ситуации, однако добавил, что страна всегда будет готова защищать свой суверенитет.

В завершение Пезешкиан выразил благодарность руководству и народу Пакистана за поддержку Ирана и посредничество в достижении перемирия.

Источник: ТАСС

Актуально

Общество

В Баку на нескольких улицах и проспектах затруднено движение транспорта - ФОТО - ...

Общество

В бакинской школе ввели регистрацию посещаемости по QR-кодам

Политика

Сахиба Гафарова сегодня встретится с Аленом Симоняном

В мире

Трамп: Сделку с Ираном могут заключить на выходных

В мире

Израиль продолжил удары по югу Ливана после вступления в силу временного перемирия

Трамп утверждает, что Иран готов передать США обогащённый уран

Трамп: это исторический день для Ливана

Отчет о вскрытии: Что стало причиной смерти подростка, напавшего на школу в Кахраманмараше?

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

КСИР сделал заявление после угрозы Трампа о блокаде Ормузского пролива - ОБНОВЛЕНО

Стрельба в школах и угрозы в соцсетях: Турция потрясена подростковым насилием

Выборы парламент Венгрии: рекордная явка, предварительные результаты - ОБНОВЛЕНО

По делу о нападении на школу в Турции задержан один человек - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась со спикером парламента Грузии

Сегодня, 10:23

В бакинской школе ввели регистрацию посещаемости по QR-кодам

Сегодня, 10:20

Участнице «Евровидения 2026» угрожают убийством из-за заявления об Израиле - ВИДЕО

Сегодня, 10:05

Израиль продолжил удары по югу Ливана после вступления в силу временного перемирия

Сегодня, 10:00

Трамп утверждает, что Иран готов передать США обогащённый уран

Сегодня, 09:47

Цена азербайджанской нефти приблизилась к $116

Сегодня, 09:40

Трамп: это исторический день для Ливана

Сегодня, 09:25

Отчет о вскрытии: Что стало причиной смерти подростка, напавшего на школу в Кахраманмараше?

Сегодня, 09:12

В мире официально признали новый тип диабета

Сегодня, 08:57

Пезешкиан: Иран считает мусульманские страны дружественными

Сегодня, 08:45

Сахиба Гафарова сегодня встретится с Аленом Симоняном

Сегодня, 08:32

ВОЗ сообщила, что следит за ситуацией с оспой обезьян в России

Сегодня, 08:28

В Баку на нескольких улицах и проспектах затруднено движение транспорта - ФОТО - СПИСОК

Сегодня, 08:25

В Лиге Европы УЕФА определились все полуфиналисты

Сегодня, 08:20

Восемь человек погибли при крушении вертолета в Индонезии

Сегодня, 08:15

Закир Гасанов встретился с личным составом, несущим службу на освобожденных территориях

Сегодня, 00:33

Пезешкиан встретился с главнокомандующим пакистанской армией

Сегодня, 00:00

В Имишли учитель избил жену и дочь директора школы

16 / 04 / 2026, 23:51

Нетаньяху: У Израиля есть возможность заключить историческое соглашение с Ливаном

16 / 04 / 2026, 23:40

Сахиба Гафарова выступила на заседании 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза - ФОТО

16 / 04 / 2026, 23:36
Все новости
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
Термин «посмертный донор» всё чаще звучит в информационном пространстве нашей страны. Однако для многих это понятие до сих пор окутано мифами
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

