Пезешкиан: Иран считает мусульманские страны дружественными

Иран считает все исламские страны на Ближнем Востоке дружественными, а удары по объектам США на их территории были актом самообороны.

Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.

«Исламская Республика Иран считает все мусульманские страны своими братьями, и эта позиция основана на практике пророка Мухаммеда. В то же время недавние действия по нанесению ударов по военным базам США в регионе были осуществлены в рамках оборонительных мер», — сказал он во время встречи с командующим Вооруженными силами Пакистана Асимом Муниром.

Кроме того, Пезешкиан выразил мнение, что страны региона могли бы решать проблемы коллективно, опираясь на религиозные и культурные общности, как, по его словам, делает Европа через механизм НАТО.

Президент Исламской Республики подчеркнул, что конфликт на Ближнем Востоке не выгоден ни одной из сторон. Он отметил, что Иран привержен дипломатическим путям разрешения сложившейся ситуации, однако добавил, что страна всегда будет готова защищать свой суверенитет.

В завершение Пезешкиан выразил благодарность руководству и народу Пакистана за поддержку Ирана и посредничество в достижении перемирия.

Источник: ТАСС