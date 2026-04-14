Погода на среду: В Баку усилятся осадки

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 15 апреля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются периодические дожди в некоторых местах. В отдельных районах полуострова возможно кратковременное усиление интенсивности осадков. Днём в осадках будет перерыв.

Умеренный северо-западный ветер днём сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 8–10° тепла, днём 13-16° тепла. Атмосферное давление - 767 мм ртутного столба. Относительная влажность – 75-85%.

В регионах Азербайджана в отдельных местах ожидаются периодические осадки, в горных районах - снег.

В некоторых районах возможны сильные осадки и грозы. Утром, начиная с западных районов, осадки постепенно прекратятся. Местами возможен туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 6–9° тепла, днём 15–20° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днём 7–12° тепла.