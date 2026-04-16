Эрдоган призвал мировое сообщество брать пример с мирныx процессов на Южном Кавказе

First News Media23:11 - 16 / 04 / 2026
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал усилия на пути построения мирного будущего Южного Кавказа, призвав мировое сообщество брать пример с данных процессов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава турецкого государства обратился к участникам 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) во дворце Долмабахче в Стамбуле.

Турецкий лидер в своей речи коснулся процессов на Южном Кавказе: «Мы приветствуем шаги, предпринятые для построения мирного будущего, мира и процветания на Южном Кавказе, и надеемся, что это послужит примером для всего мира», – сказал Президент Эрдоган, выразив благодарность представителям около 155 стран мира, прибывшим в турецкий мегаполис.

По его словам, Межпарламентский союз на протяжении уже 137 лет выполняет важную функцию, открывая путь для парламентской демократии в свете лозунга «Демократия для всех».

«Я высоко ценю миссию МПС, нацеленную на расширение возможностей для диалога и сотрудничества, активизации инициатив, направленных на обеспечение мира и справедливости», – подчеркнул турецкий лидер.

При этом политик привлек внимание к кризису действующей международной системы отношений: «Международная система, сформированная 80 лет назад странами-победителями во Второй мировой войне, сегодня переживает серьезный кризис легитимности. Ценности и принципы, лежащие в основе данной системы, находятся на грани утраты смысла и доверия».

Президент Турции выразил сожаление в связи с тем фактом, что обязательные к исполнению положения международного права утратили эффективность, а в мире ежедневно совершаются все новые военные преступления и преступления против человечности.

«В обстановке, где здравый смысл отброшен, механизмы диалога парализованы, дипломатия и переговоры заменены оружием, никто не может считать себя в безопасности», – добавил он.

Турецкий лидер подчеркнул, что приоритетом внешней политики Анкары является мирное урегулирование конфликтов, где бы они ни происходили.

«Совершенно очевидно, что ни одна модель, в которой страны региона не являются главными действующими лицами, не может дать ответа на вопрос о достижении мира и безопасности», – сказал Эрдоган.

