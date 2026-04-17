В мире официально признали новый тип диабета

Международная федерация диабета — The International Diabetes Federation (IDF) — официально признала существование пятого типа диабета, который десятилетиями вызывал споры среди ученых.

Организация призвала ВОЗ включить его в международную классификацию заболеваний.

Речь идет о так называемом диабете, связанном с недоеданием. По оценкам специалистов, он может затрагивать до 25 миллионов человек, прежде всего в странах Азии и Африки, где распространена хроническая нехватка питания.

Этот тип заболевания впервые описали еще в 1955 году, однако впоследствии он оказался фактически забыт. В конце XX века ВОЗ исключила его из классификации из-за нехватки данных, и с тех пор среди ученых не было единого мнения о том, существует ли он как отдельная форма болезни. Теперь накопленные исследования позволили вновь вернуться к этой идее.

«Понимание конкретного типа диабета крайне важно для выбора правильного лечения», — отметил исследователь Крейг Бил из Университета Эксетера.

В отличие от более известных форм, пятый тип диабета развивается не из-за аутоиммунных процессов или образа жизни, а на фоне длительного дефицита питательных веществ. У таких пациентов нарушается работа поджелудочной железы: она вырабатывает недостаточно инсулина, но при этом чувствительность к нему сохраняется.

Именно поэтому заболевание часто диагностируют неправильно, принимая его за первый или второй тип. В результате пациенты получают стандартное лечение, которое может не только не помогать, но и быть опасным.

«Это заболевание встречается чаще, чем туберкулез, и почти так же часто, как ВИЧ, но отсутствие официального названия мешало его диагностике и лечению», — подчеркнула эндокринолог Мередит Хокинс из Медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна.

По данным последних исследований, хроническое недоедание может нарушать развитие поджелудочной железы и формировать особый метаболический профиль, который не совпадает ни с одним из известных типов диабета.

Эксперты отмечают, что признание нового типа болезни позволит разработать отдельные рекомендации по диагностике и терапии, а также привлечь внимание к проблеме, которая долгое время оставалась недооцененной.

При этом ученые подчеркивают, что работа только начинается: необходимо уточнить критерии постановки диагноза и подобрать безопасные схемы лечения, особенно для регионов с ограниченным доступом к медицинской помощи.

Источник: Gazeta.ru