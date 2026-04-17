Пезешкиан встретился с главнокомандующим пакистанской армией

Президент Ирана Масуд Пезешкиан встретился с прибывшим в страну главнокомандующим пакистанской армией Асимом Муниром.

Об этом сообщает информационное агентство Tasnim.

Согласно информации, на встрече также присутствовал глава иранского МИД Аббас Арагчи. Стороны обсудили перемирие и возможную сделку между США и Ираном.

"Состоялся обмен мнениями вокруг второго этапа исламабадских переговоров", - говорится в сообщении.

В ходе встречи также были обсуждено перемирие между Израилем и Ливаном.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. После того как ливанская радикальная группировка "Хезболлах" вступила в войну на стороне Ирана, обстреляв Израиль ракетами и беспилотниками, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по югу Ливана и южным пригородам Бейрута, где находится инфраструктура радикальной группировки. Израиль также расширил свою наземную операцию на юге Ливана.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. 11-12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана прошли переговоры между Ираном и США. Многочасовые обсуждения завершились без достижения соглашения.

16 апреля президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что Израиль и Ливан договорились о 10-дневном перемирии.