Трамп: это исторический день для Ливана

Президент США Дональд Трамп, реагируя на прекращение огня между Израилем и радикальным движением «Хезболла», назвал это событие историческим днем для Ливана.

«Это, возможно, был исторический день для Ливана. Происходят хорошие вещи!!!» — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

В предшествующей этому публикации американский лидер выразил надежду на то, что «Хезболла» будет вести себя достойно и правильно в этот важный период времени.

«Если они так поступят, это станет для них ВЕЛИКИМ моментом. Никаких больше убийств. Наконец-то должен воцариться МИР!» — подчеркнул он.