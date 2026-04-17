Трамп утверждает, что Иран готов передать США обогащённый уран

First News Media09:47 - Сегодня
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран готов передать Соединённым Штатам обогащённый уран.

"У Ирана нет ядерного оружия, и они согласились на это... Они согласились вернуть нам ядерную пыль, которая находится глубоко под землёй из-за ударов, которые мы нанесли при помощи бомбардировщиков B-2", - приводит слова американского лидера газета Washington Post.

Как отмечает издание, Трамп использует термин "ядерная пыль", имея в виду высокообогащённый уран.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трёх тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Переговоры, прошедшие после этого в Исламабаде, завершились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, однако США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

Источник: РИА Новости

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
Термин «посмертный донор» всё чаще звучит в информационном пространстве нашей страны. Однако для многих это понятие до сих пор окутано мифами16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22