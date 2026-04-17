Трамп утверждает, что Иран готов передать США обогащённый уран

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран готов передать Соединённым Штатам обогащённый уран.

"У Ирана нет ядерного оружия, и они согласились на это... Они согласились вернуть нам ядерную пыль, которая находится глубоко под землёй из-за ударов, которые мы нанесли при помощи бомбардировщиков B-2", - приводит слова американского лидера газета Washington Post.

Как отмечает издание, Трамп использует термин "ядерная пыль", имея в виду высокообогащённый уран.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трёх тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Переговоры, прошедшие после этого в Исламабаде, завершились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, однако США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

