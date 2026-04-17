Цена азербайджанской нефти приблизилась к $116

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $2,54 или 2,24%, до $115,55.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов, цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent составила $116,27.

Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $2,9 или 2,66%, до $111,83.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

Актуально

Общество

В Баку на нескольких улицах и проспектах затруднено движение транспорта - ФОТО - ...

Общество

В бакинской школе ввели регистрацию посещаемости по QR-кодам

Политика

Сахиба Гафарова сегодня встретится с Аленом Симоняном

В мире

Трамп: Сделку с Ираном могут заключить на выходных

Экономика

Цена азербайджанской нефти приблизилась к $116

Сахибе Гафаровой вручили Парламентскую медаль почета Грузии

Состоялось 24-е заседание Азербайджано-российской государственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества - ФОТО

Оверчук: РФ нацелена продолжать работу с Азербайджаном и Ираном по МТК Север - Юг

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Глава ADSEA: Построить инфраструктуру, рассчитанную на объем осадков, который наблюдался на днях в Баку, практически невозможно

Чистая прибыль Expressbank в первом квартале выросла более чем на 35%

Индекс жалоб ЦБА за март 2026: неожиданные изменения в списке и осторожный «сигнал» регулятора

Сахибе Гафаровой вручили Парламентскую медаль почета Грузии

Последние новости

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась со спикером парламента Грузии

Сегодня, 10:23

В бакинской школе ввели регистрацию посещаемости по QR-кодам

Сегодня, 10:20

Участнице «Евровидения 2026» угрожают убийством из-за заявления об Израиле - ВИДЕО

Сегодня, 10:05

Израиль продолжил удары по югу Ливана после вступления в силу временного перемирия

Сегодня, 10:00

Трамп утверждает, что Иран готов передать США обогащённый уран

Сегодня, 09:47

Цена азербайджанской нефти приблизилась к $116

Сегодня, 09:40

Трамп: это исторический день для Ливана

Сегодня, 09:25

Отчет о вскрытии: Что стало причиной смерти подростка, напавшего на школу в Кахраманмараше?

Сегодня, 09:12

В мире официально признали новый тип диабета

Сегодня, 08:57

Пезешкиан: Иран считает мусульманские страны дружественными

Сегодня, 08:45

Сахиба Гафарова сегодня встретится с Аленом Симоняном

Сегодня, 08:32

ВОЗ сообщила, что следит за ситуацией с оспой обезьян в России

Сегодня, 08:28

В Баку на нескольких улицах и проспектах затруднено движение транспорта - ФОТО - СПИСОК

Сегодня, 08:25

В Лиге Европы УЕФА определились все полуфиналисты

Сегодня, 08:20

Восемь человек погибли при крушении вертолета в Индонезии

Сегодня, 08:15

Закир Гасанов встретился с личным составом, несущим службу на освобожденных территориях

Сегодня, 00:33

Пезешкиан встретился с главнокомандующим пакистанской армией

Сегодня, 00:00

В Имишли учитель избил жену и дочь директора школы

16 / 04 / 2026, 23:51

Нетаньяху: У Израиля есть возможность заключить историческое соглашение с Ливаном

16 / 04 / 2026, 23:40

Сахиба Гафарова выступила на заседании 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза - ФОТО

16 / 04 / 2026, 23:36
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
Термин «посмертный донор» всё чаще звучит в информационном пространстве нашей страны. Однако для многих это понятие до сих пор окутано мифами
