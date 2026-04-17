Цена азербайджанской нефти приблизилась к $116

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $2,54 или 2,24%, до $115,55.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов, цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent составила $116,27.

Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $2,9 или 2,66%, до $111,83.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.