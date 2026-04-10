 В Азербайджане в клубнику добавляют ядовитые вещества? — расспространились шокирующие КАДРЫ — ВИДЕО | 1news.az | Новости
В Азербайджане в клубнику добавляют ядовитые вещества? — расспространились шокирующие КАДРЫ — ВИДЕО

First News Media23:55 - 10 / 04 / 2026
В Азербайджане в клубнику добавляют ядовитые вещества? — расспространились шокирующие КАДРЫ — ВИДЕО

В социальных сетях широко обсуждаются кадры, на которых запечатлено применение опасных химических веществ на клубнике.

Как сообщил ATV, в видеозаписи человек называет продукт «ядом» и в шутку говорит, что «у клубники случился сердечный приступ», что вызвало серьёзную обеспокоенность среди потребителей.

По поводу кадров, снятых в селе Привольное Джалилабадского района, высказался фермер Натиг Бадиров. Он заявил, что видео было снято исключительно в шутливых целях среди знакомых:

«Моя цель была просто посмеяться. Используемые там препараты предназначены против грызунов и насекомых и не наносят вреда человеку».

Другие владельцы хозяйств также отметили, что применяемые вещества являются биологическими препаратами и не представляют опасности для организма человека.

Эксперт по пищевой безопасности Сеймур Гафаров заявил, что выращивание клубники вне сезона несёт определённые риски. По его словам, чрезмерное использование удобрений или неправильная дозировка могут вызвать гормональные эффекты в продукте. Эксперт рекомендовал, особенно детям и беременным женщинам, не употреблять внесезонную клубнику в больших количествах.

В Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) сообщили, что данные кадры были немедленно взяты под контроль. Сотрудники агентства провели мониторинг в хозяйстве, принадлежащем Натигу Бадирову:

«Из используемых препаратов и выращенной клубники были взяты образцы и направлены на лабораторные исследования. Также с владельцем хозяйства проведена разъяснительная беседа».

О результатах лабораторных анализов будет сообщено дополнительно.

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40