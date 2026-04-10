В Азербайджане в клубнику добавляют ядовитые вещества? — расспространились шокирующие КАДРЫ — ВИДЕО

В социальных сетях широко обсуждаются кадры, на которых запечатлено применение опасных химических веществ на клубнике.

Как сообщил ATV, в видеозаписи человек называет продукт «ядом» и в шутку говорит, что «у клубники случился сердечный приступ», что вызвало серьёзную обеспокоенность среди потребителей.

По поводу кадров, снятых в селе Привольное Джалилабадского района, высказался фермер Натиг Бадиров. Он заявил, что видео было снято исключительно в шутливых целях среди знакомых:

«Моя цель была просто посмеяться. Используемые там препараты предназначены против грызунов и насекомых и не наносят вреда человеку».

Другие владельцы хозяйств также отметили, что применяемые вещества являются биологическими препаратами и не представляют опасности для организма человека.

Эксперт по пищевой безопасности Сеймур Гафаров заявил, что выращивание клубники вне сезона несёт определённые риски. По его словам, чрезмерное использование удобрений или неправильная дозировка могут вызвать гормональные эффекты в продукте. Эксперт рекомендовал, особенно детям и беременным женщинам, не употреблять внесезонную клубнику в больших количествах.

В Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) сообщили, что данные кадры были немедленно взяты под контроль. Сотрудники агентства провели мониторинг в хозяйстве, принадлежащем Натигу Бадирову:

«Из используемых препаратов и выращенной клубники были взяты образцы и направлены на лабораторные исследования. Также с владельцем хозяйства проведена разъяснительная беседа».

О результатах лабораторных анализов будет сообщено дополнительно.