Отчет о вскрытии: Что стало причиной смерти подростка, напавшего на школу в Кахраманмараше?

Следствие раскрыло отчет о вскрытии 14-летнего Исы Араса Мерсинли, совершившего 15 апреля вооруженное нападение на школу в Кахраманмараше, в результате которого погибли учитель и 8 учеников.

В отчете указано, что причиной его смерти, предположительно, стала рана на ноге. Отмечается, что смерть Мерсинли наступила в результате ранения острым/колющим предметом, повредившего крупный сосуд, что привело к наружному кровотечению.

Также сообщается, что нападавшего остановил Неджметтин Бекчи, чьи дети также учатся в этой школе и который работает поваром. В своих показаниях он сказал, что вошел в школу через задний вход и увидел лежащего на земле человека, которого удерживали другие люди: «Я подумал, что это буфетчик и двое учителей. Они пытались обезвредить нападавшего. Я подошел, чтобы помочь. У него были длинные волосы и накинут капюшон. Лица я не видел, заметил, что был крупным и высоким, подумал, что ему 25–30 лет». По словам Бекчи, нападавший пытался вырваться: «Я ударил его по ноге ножом, который оказался у меня в руках. Я пытался не дать ему убежать и причинить вред другим».

Школьный психолог Эдждера И. в своих показаниях отметил, что знает Ису Араса Мерсинли с 5 класса и был его куратором. По его словам, подросток был зависим от гаджетов: «Мы постоянно общались с его семьей. Он не хотел ходить в школу. А когда приходил, хотел уйти».

«Во время происшествия я был в школе, обеспечивал порядок в классах на верхнем этаже. Вдруг услышал звуки и спустился вниз, чтобы найти источник. Ученики предположили, что «взорвался трансформатор» и я пошел отключить рубильник. Затем снова поднялся наверх. К тому моменту звуки прекратились. Со мной были двое учителей, а также несколько незнакомых людей. Иса шел в нашу сторону. На тот момент у него в руках ничего не было, оружия тоже не было. Мы все вместе его задержали. Когда повалили его на землю, из него выпал магазин. Я отошел, чтобы помочь раненым ученикам. Когда нападавшего задержали, вокруг было 40–50 человек. Рядом с Исой лежал нож с деревянной рукояткой».

Источник: Hürriyet

