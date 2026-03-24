Иран заявил о полном контроле над Ормузским проливом
Иранские военные удерживают контроль над Ормузским проливом, в связи с чем в его минировании нет необходимости.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя вооруженных сил Ирана.
"Иран имеет полный и мощный контроль над регионом Персидского залива, территориальными водами Омана и Ормузским проливом", - сообщил источник.
По его словам, благодаря достаточному доминированию и силе, необходимости в установке мин в Персидском заливе нет. "Мы будем использовать все доступные средства, чтобы по мере необходимости и обеспечивать безопасность", - добавил он.
Также представитель ВС Ирана предостерег страны за пределами региона от вмешательства в дела государства.
Ранее в Совете обороны Ирана заявили, что в случае атаки военных США или Израиля на побережье или острова Исламской Республики Тегеран начнет минирование Персидского залива.