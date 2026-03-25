Конор МакГрегор заявил, что возвращается в UFC

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор в своем Instagram подтвердил возвращение в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).

«Слухи подтвердились! Мистер Уверенность возвращается, чтобы вновь спасти борьбу!» — заявил ирландец. Он не раскрыл других подробностей.

20 марта издание The Sun назвало дату возвращения Макгрегора в UFC. Бой с участием спортсмена должен пройти на турнире UFC 330 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Соперник пока не известен.

Макгрегор провел последний поединок в UFC летом 2021 года, проиграв американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги и после этого не принимал участия в боях.

Источник Lenta.ru

