Азербайджанские сумоисты выступят на чемпионате Европы

Мужская и женская сборные Азербайджана по сумо примут участие в чемпионате Европы.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщил вице-президент Ассоциации японских боевых искусств и культуры Ульви Агамиров.

По его словам, турнир состоится в шотландском городе Стерлинг: «Мужчины поборются во всех существующих категориях, а женщины – в некоторых из них. Однако точное количество спортсменов, которые отправятся на турнир, пока неизвестно».

Официальный представитель структуры проинформировал, что континентальное первенство будет организовано с 26 по 29 июня.