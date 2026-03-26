Трамп пригласил Мирзиёева на саммит G20 в Майами

Президент США Дональд Трамп пригласил узбекистанского коллегу Шавката Мирзиёева на следующее заседание Совета мира и на саммит G20 в Майами.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента республики Шерзод Асадов.

По его данным, в своем послании американский лидер высоко оценил участие Мирзиёева в инаугурационном заседании Совета мира в феврале этого года. Трамп считает, что президент Узбекистана добивается впечатляющих результатов, и выразил признательность за приглашение посетить республику.

"Президент Дональд Трамп в свою очередь пригласил главу нашего государства на следующую встречу Совета мира, а также на саммит G20 в Майами", - говорится в сообщении.

Источник: ТАСС