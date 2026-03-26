Пашинян призвал прекратить «гонку геноцидов»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости прекратить "гонку геноцидов".

"Хватит "кормить" наш народ данными о новых геноцидах. В целом эту гонку геноцидов нужно прекратить. В нашем регионе все обвиняют друг друга в геноциде", — сказал он, передает Sputnik Армения.

По его словам, стратегия властей Армении заключается в том, чтобы обеспечить стране спокойствие и стабильность.

Затронув тему непосредственно военных действий в Карабахе, Пашинян поставил под сомнение тезис о "борьбе до конца", заявив, что, по имеющимся данным, значительная часть ресурсов осталась неиспользованной.

По словам Пашиняна, после событий 2023 года было проведено заседание Совета безопасности, на котором были проанализированы итоги военных действий.

"Утверждения о желании бороться до конца, мягко говоря, не соответствуют действительности. По данным нашей разведки и не только, львиная доля — порядка 80–90% боеприпасов — оставалась нетронутой", — сказал он.

Пашинян добавил, что в дальнейшем намерен обнародовать материалы, которые, по его словам, подтверждают не "сопротивление до конца", а, напротив, факты бегства.

По его словам, до этого власти Армении создали условия для политического процесса с Азербайджаном. Однако некоторые властные круги в бывшем сепаратистском режиме в Карабахе осуществили смену власти, которую в парламенте Армении горячо приветствовала оппозиция.

"Если бы мы за 10 дней до этого сказали, что произойдут острые события… хотя, предполагаю, фракция "Гражданский договор" в парламенте давала оценки… Но люди планировали сделать то же, что произошло в Карабахе — и в Армении", — заявил Пашинян.

При этом он добавил, что «пришедшие к власти в Карабахе в итоге просто сбежали».