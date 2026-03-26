Нетаньяху: Израиль наносит удары по Ирану всеми силами
Израиль продолжает наносить удары по целям в Иране «со всей мощью», заявил в четверг премьер-министр Биньямин Нетаньяху, имея в виду убийство Израилем Алирезы Тансири, командующего военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана.
Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в соцсети Х.
Нетаньяху заявил, что Тансири был причастен к попыткам перекрыть Ормузский пролив, и назвал это убийство ещё одним примером сотрудничества между Израилем и США в достижении общих военных целей.
«Мы продолжаем наносить полномасштабные удары по объектам иранского террористического режима, — заявил премьер-министр Израиля. — Прошлой ночью мы ликвидировали командующего военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции. На руках этого человека много крови, и он также был ответственен за перекрытие Ормузского пролива».
Prime Minister Netanyahu:
"We continue to forcefully strike the targets of the Iranian terrorist regime.
Last night, we eliminated the Commander of the IRGC Navy. This man had a great deal of blood on his hands; he was also the one who led the closure of the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/XZPXK4ivXt — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) March 26, 2026