Эрдоган указал на серьезный кризис легитимности в международной системе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о серьезном кризисе функционирования международной системы и потере ее функциональности.

"Созданная после Второй мировой войны система переживает серьезный кризис легитимности практически во всех сферах. Совокупность институтов, правил и ценностей, составляющих основу этой системы, с каждым днем теряет свою функциональность. Мы переживаем сложный период, когда конкуренция за власть распространяется на различные области, такие как энергетика, технологии и торговля, а проблемы пытаются решать с помощью оружия, а не диалога", - заявил он на открывшемся в Стамбуле саммите по стратегическим коммуникациям Stratcom 2026.

Он отметил, что в настоящее время в мире "наблюдается эскалация геноцида, войн и кризисов". "Прекращение трагедий, подобных той, что развернулась в Газе, и восстановление мира, спокойствия и стабильности в нашем регионе и во всем мире сейчас важны как никогда. Сегодня мы должны еще больше укрепить механизмы коммуникации и сотрудничества, чтобы предотвратить создание новых ложных нарративов, призванных исказить факты", - отметил президент.

Источник: ТАСС