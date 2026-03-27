Экс-министру обороны Грузии предъявили обвинение в призыве к свержению власти

Прокуратура Грузии предъявила бывшему министру обороны Бачо Ахалае обвинение в призыве к свержению власти за его высказывание на заседании суда.

Об этом говорится в заявлении прокуратуры.

"Следствие установило, что 16 февраля текущего года на открытом заседании Тбилисского городского суда Бачана Ахалая во время выступления открыто призвал к насильственной смене конституционного строя и свержению государственной власти", - говорится в сообщении.

Бывшему чиновнику предъявлено обвинение по статье уголовного кодекса о призыве к свержению власти, что подразумевает до трех лет лишения свободы.

Ахалая, который занимал пост министра обороны Грузии с 2009 по 2012 год во время правления экс-президента Михаила Саакашвили, был задержан в декабре 2025 года. Ему предъявлено обвинение в организации штурма президентского дворца в Тбилиси 4 октября прошлого года. По данным следствия, он по телефону координировал действия организаторов массового митинга 4 октября.

Во время заседания суда 16 февраля, по данным местных СМИ, он заявил, что основатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили должен быть свергнут.

