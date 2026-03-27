В Армении прокомментировали реализацию проекта TRIPP

Обсуждения по проекту TRIPP с американской стороной продолжаются.

Об этом на брифинге заявил руководитель аппарата правительства Армении Араик Арутюнян.

Ранее, напомнил он, премьер-министр Никол Пашинян отмечал, что для стран, вовлеченных в активные военные действия, соответствующая повестка становится приоритетной, однако это не исключает продолжения работы по другим направлениям.

"Несколько дней назад я вновь поинтересовался [о ходе проекта]. Армянская сторона ведет работу, американская с армянской – тоже. По срокам работ затруднюсь что-либо сказать", - заявил Арутюнян.

TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity — "Маршрут Трампа для международного мира и процветания"). Проект предусматривает создание стратегического транзитного коридора через южную часть Армении (регион Сюник).

Проект включает строительство железной дороги, автотрассы, нефтепровода, газопровода и оптоволоконных линий.

Работы будет вести американская компания в соответствии с законодательством Армении, без какого-либо военного компонента. Согласно соглашению, США получают эксклюзивные права на реализацию проекта сроком до 99 лет с возможностью передачи отдельных участков под субаренду международному консорциуму, который возьмет на себя развитие и безопасную эксплуатацию инфраструктуры.

