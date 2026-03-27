Индия вооружается системами С-400

First News Media17:46 - Сегодня
Совет по оборонным закупкам Министерства обороны Индии одобрил приобретение дополнительных российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом заявило индийское военное ведомство в своем пресс-релизе.

Закупка ЗРС одобрена для военно-воздушных сил Индии. "Системы С-400 будут противодействовать воздушным объектам противника дальнего радиуса действия, нацеленным на жизненно важные районы", - заявили в индийском Минобороны.

В ведомстве не уточнили количество ЗРС, которые будут приобретены для ВВС.
Заседание совета по оборонным закупкам Министерства обороны Индии прошло под председательством главы индийского военного ведомства Раджнатха Сингха. Согласно процедуре военных закупок в южноазиатской республике, после получения одобрения начинаются переговоры по цене, а далее подписывается контракт.

Российские С-400 уже находятся на вооружении индийских вооруженных сил. В 2018 году Нью-Дели подписал соглашение о покупке пяти дивизионов С-400 на сумму $5,43 млрд. Ожидается, что поставка двух систем, оставшихся по этому контракту, состоится в 2026 году.

Источник: ТАСС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

