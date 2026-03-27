Индия вооружается системами С-400

Совет по оборонным закупкам Министерства обороны Индии одобрил приобретение дополнительных российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом заявило индийское военное ведомство в своем пресс-релизе.

Закупка ЗРС одобрена для военно-воздушных сил Индии. "Системы С-400 будут противодействовать воздушным объектам противника дальнего радиуса действия, нацеленным на жизненно важные районы", - заявили в индийском Минобороны.

В ведомстве не уточнили количество ЗРС, которые будут приобретены для ВВС.

Заседание совета по оборонным закупкам Министерства обороны Индии прошло под председательством главы индийского военного ведомства Раджнатха Сингха. Согласно процедуре военных закупок в южноазиатской республике, после получения одобрения начинаются переговоры по цене, а далее подписывается контракт.

Российские С-400 уже находятся на вооружении индийских вооруженных сил. В 2018 году Нью-Дели подписал соглашение о покупке пяти дивизионов С-400 на сумму $5,43 млрд. Ожидается, что поставка двух систем, оставшихся по этому контракту, состоится в 2026 году.

