Смелый Панч спас подругу от напавшей на неё обезьяны и вновь покорил сердца публики - ВИДЕО
Детёныш обезьяны по имени Панч из японского зоопарка Ичикава, ранее ставший вирусным благодаря трогательным кадрам с мягкой игрушкой, заменявшей ему мать, наконец-то обрёл настоящего друга.
Камеры зафиксировали, как Панч играет со своей подругой Мое. Когда на неё напала другая обезьяна, Панч не растерялся: он забрался на утёс и сбросил противника, после чего Мое обняла его в знак благодарности.
Панч снова доказал, что настоящая дружба сильнее любых трудностей — и теперь он уже не один.
