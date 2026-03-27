 Рубио назвал ложью слова Зеленского о требовании США по Донбассу | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

First News Media22:23 - Сегодня
Рубио назвал ложью слова Зеленского о требовании США по Донбассу

Государственный секретарь США Марко Рубио опроверг заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Вашингтон требовал вывода украинских войск с Донбасса в обмен на гарантии безопасности. Он объяснил ситуацию в комментарии журналистам.

"Это ложь. И я видел, как он это говорил, и прискорбно, что он так говорит, потому что он знает, что это неправда. Ему говорили не это", - сказал Рубио.

Госсекретарь США объяснил, что Зеленскому говорили совсем другое:

"Ему сказали очевидную вещь: гарантии безопасности не вступят в силу до тех пор, пока не закончится война".

Он добавил, что гарантия безопасности - войска, которые готовы вмешаться и обеспечить безопасность.

"Что ему было сказано очень ясно, и он должен был это понять, так это то, что гарантии безопасности предоставляются только после окончания войны. Но это не было привязано к условию "если только он не отдаст территорию". Я не знаю, почему он говорит такие вещи. Это просто неправда", - заявил Рубио.

Источник: УНИАН

Поделиться:
426

Актуально

Спорт

FIFA Series – 2026: Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В мире

КСИР готовит ответ на удары по иранским заводам

Общество

Спасатели МЧС эвакуировали 9 жителей с затопленных домов — ВИДЕО

Политика

Хикмет Гаджиев принял участие во встрече помощников руководителей стран ОТГ - ...

В мире

Трамп: Военная операция в Иране проходит успешно

Бывший рэпер стал самым молодым премьер-министром Непала - ФОТО

Хакан Фидан сообщил, что между США и Ираном идет диалог

США могут перенаправить предназначенное для Украины оружие на Ближний Восток

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

Самолет British Airways летел с умершей на борту пассажиркой более 13 часов

Число жертв крушения военного самолета в Колумбии выросло до 66 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хатам аль-Анбия»: Иран уничтожил все американские базы на Ближнем Востоке

Саудовская Аравия и ОАЭ могут присоединиться к конфликту с Ираном

Последние новости

Трамп: Военная операция в Иране проходит успешно

Сегодня, 23:30

Бывший рэпер стал самым молодым премьер-министром Непала - ФОТО

Сегодня, 23:20

Хакан Фидан сообщил, что между США и Ираном идет диалог

Сегодня, 23:00

США могут перенаправить предназначенное для Украины оружие на Ближний Восток

Сегодня, 22:40

Рубио назвал ложью слова Зеленского о требовании США по Донбассу

Сегодня, 22:23

Победа сборной Азербайджана над Сент-Люсией стала рекордной в истории команды

Сегодня, 22:20

Шесть иранских дипломатов погибли в результате ударов Израиля по Ливану

Сегодня, 22:10

Иранские хакеры взломали электронную почту директора ФБР

Сегодня, 22:02

КСИР готовит ответ на удары по иранским заводам

Сегодня, 21:45

Смелый Панч спас подругу от напавшей на неё обезьяны и вновь покорил сердца публики - ВИДЕО

Сегодня, 21:28

FIFA Series – 2026: Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:18

Израильская армия нанесла удары по двум крупным сталелитейным заводам, принадлежащим КСИР - ВИДЕО

Сегодня, 21:00

Власти Баку перешли на усиленный режим работы на фоне сильных дождей

Сегодня, 20:55

В Стамбуле начал работу очередной Саммит STRATCOM - ФОТО

Сегодня, 20:30

Спасатели МЧС эвакуировали 9 жителей с затопленных домов — ВИДЕО

Сегодня, 20:13

Международные путешественники прибыли в Физули - ФОТО

Сегодня, 19:50

Сабунчинский тоннель перекрыт из‑за сильных дождей - ВИДЕО

Сегодня, 19:28

Хикмет Гаджиев принял участие во встрече помощников руководителей стран ОТГ - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:06

В Турции опровергли сообщения об угрозе авиабазе «Инджирлик»

Сегодня, 18:50

Полиция продолжает принимать необходимые меры безопасности из-за дождливой погоды — ВИДЕО

Сегодня, 18:42
Все новости
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
1news TV

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40