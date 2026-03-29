Иран пригрозил расширить список стратегических целей при ударе США по острову Харк

Иран способен расширить список связанных с Вашингтоном стратегических целей для решительного ответа, если США решатся на удар по иранскому острову Харк.

Об этом заявил в интервью корреспонденту ТАСС посол Ирана в Зимбабве Амир Хосейн Хосейни, говоря о возможных последствиях такого шага Вашингтона.

"В ответ на угрозы в отношении иранских островов и критической инфраструктуры Тегеран выступил с ясным и решительным предупреждением: любая атака на суверенную иранскую территорию или жизненно важные объекты экономики встретят твердую и пропорциональную реакцию, - отметил посол. - Согласно иранской доктрине, она не обязательно будет ограничиваться непосредственным районом, подвергшимся нападению, но может предусматривать более широкий круг стратегических целей, связанных с агрессором. Главная цель, как это подчеркивают официальные лица Ирана, - добиться, чтобы за любым актом агрессии следовали значительные и ощутимые последствия для тех, кто несет ответственность за это".

Посол выразил надежду, что конфликт, скорее всего, завершится политическим урегулированием с учетом реалий на земле, которое бы уважало суверенитет Ирана и его позицию сдерживания. "Иран в первую очередь озабочен безопасностью и благополучием своих граждан, - подчеркнул посол. - Проявленная нами стойкость коренится в национальной сплоченности, глубоко укоренившихся культурных и религиозных ценностях, историческом опыте и политике опоры на собственные силы. Десятилетия санкций, давления и внешних угроз не ослабили Иран, наоборот - повысили его возможности в обороне, технологиях, кризисном управлении".

26 марта американский портал Axios со ссылкой на должностных лиц США и свои источники сообщил о подготовке Пентагоном четырех возможных вариантов эскалации конфликта с Ираном, которые могут включать захват островов Харк, Ларак или Абу-Муса.