Azərbaycanca
В мире

В результате авиаудара по Ирану убит командир КСИР, отвечающий за подавление беспорядков в Тегеране

First News Media21:20 - Сегодня
Убит бригадный генерал Хасан Хасанзаде, занимавший пост командующего корпусом «Мохаммад Расул-Аллах» — ключевого подразделения Корпуса стражей исламской революции, ответственного за безопасность в провинции Тегеран.

Об этом сообщили иранские СМИ.

Согласно информации, Хассан Хасанзаде. был убит сегодня в результате израильского авиаудара.

Хасанзаде считался одной из наиболее влиятельных фигур в системе подавления внутренних протестов в Иране. Под его руководством корпус «Мухаммад Расулулла» координировал действия сил «Басидж» и КСИР в столице.

Поделиться:
836

Все новости
1news TV

