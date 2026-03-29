В результате авиаудара по Ирану убит командир КСИР, отвечающий за подавление беспорядков в Тегеране

Убит бригадный генерал Хасан Хасанзаде, занимавший пост командующего корпусом «Мохаммад Расул-Аллах» — ключевого подразделения Корпуса стражей исламской революции, ответственного за безопасность в провинции Тегеран.

Об этом сообщили иранские СМИ.

Согласно информации, Хассан Хасанзаде. был убит сегодня в результате израильского авиаудара.

Хасанзаде считался одной из наиболее влиятельных фигур в системе подавления внутренних протестов в Иране. Под его руководством корпус «Мухаммад Расулулла» координировал действия сил «Басидж» и КСИР в столице.