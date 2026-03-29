Мадуро впервые передал послание из американской тюрьмы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, которые содержатся под стражей в федеральном изоляторе в Нью-Йорке, впервые обратились к венесуэльцам и поблагодарили их за поддержку.

Их заявление опубликовано в субботу на странице Мадуро в X.

"До нас дошли ваши письма и ваши молитвы. Каждое слово любви, каждый жест заботы, каждое выражение поддержки наполняют нашу душу и укрепляют нас духовно", - говорится в обращении.

Супруги призвали соотечественников работать над поддержанием мира в стране, укреплять национальное единство, стремиться к примирению, прощению и объединению. "Пусть никто не сойдет с пути диалога сосуществования и уважения, потому что это путь родины, это путь добра", - написали они.