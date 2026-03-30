СМИ: Конфликт на Ближнем Востоке спровоцирует новую гонку ядерных вооружений

Военная операция США и Израиля против Ирана может подтолкнуть мир к новому витку гонки ядерных вооружений, пишет агентство Bloomberg.

По его сведениям, правительства стран от севера Атлантики до запада Тихого океана начинают все более открыто рассуждать о необходимости получения собственного ядерного арсенала. Помимо этого некоторые страны, которых ранее устраивал ядерный зонтик США, в частности Польша и Германия, стали приветствовать намерение Франции распространить свой ядерный зонтик на европейский континент. Одновременно с этим Соединенные Штаты, указывает агентство, единственная страна в истории, применившая ядерное оружие против мирного населения, в настоящее время изучает возможность возобновления ядерных испытаний.

"Возможное получение подобного оружия массового уничтожения открыто обсуждается даже в тех странах, которые пообещали никогда им не обладать. Однако больше ядерного оружия в большем числе стран не сделает мир более защищенным, скорее наоборот, - заявил агентству Bloomberg глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. - Теперь важно как никогда поддерживать нормы нераспространения, которые так хорошо служили человечеству последние полвека".

Умер Расим Балаев

Переговоры США и Ирана могут состояться в Исламабаде в ближайшие дни - ОБНОВЛЕНО

МЧС: 216 граждан эвакуированы в безопасную зону из затопленных территорий - ФОТО - ...

Иран уничтожил американский самолёт-разведчик AWACS на авиабазе в Саудовской ...

Израиль начал новую волну ударов по Тегерану

Шахбаз Шариф принял глав МИД Турции, Египта, Саудовской Аравии

Один из 5%: муж Елизаветы II прожил 8 лет с раком поджелудочной железы

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Иран выдвинул США пять условий окончания конфликта - Press TV

Цены на дизель в Европе приблизились к рекордным из-за Ормузского пролива

Саудовская Аравия и ОАЭ могут присоединиться к конфликту с Ираном

25-летняя испанка добилась эвтаназии после двух лет судов с семьей

ФК«Карабах» сделал очередной подарок болельщицам

Израиль начал новую волну ударов по Тегерану

Шахбаз Шариф принял глав МИД Турции, Египта, Саудовской Аравии

Один из 5%: муж Елизаветы II прожил 8 лет с раком поджелудочной железы

«Формула-1» может изменить правила из-за серьезной аварии на Гран-при Японии

При ИВ Абшеронского района создан штаб по устранению последствий подтоплений

Переговоры США и Ирана могут состояться в Исламабаде в ближайшие дни - ОБНОВЛЕНО

Офис Нетаньяху объяснил, почему впервые за сотни лет не пустил патриарха в храм Гроба Господня

В Италии из музея украли три картины на миллионы евро

В результате авиаудара по Ирану убит командир КСИР, отвечающий за подавление беспорядков в Тегеране

В Гяндже произошло тяжелое ДТП, 4 человека получили травмы

ОАЭ аннулировали все виды на жительство для всех граждан Ирана

Офис телеканала Al Araby в Иране подвергся обстрелу

Нетаньяху распорядился расширить зону безопасности на юге Ливана

Дождь затруднил посадку самолётов в аэропорту Сабиха Гёкчен в Стамбуле

Продлен срок ареста директора «Loft Dent», задержанного в связи с пожаром в Ясамале

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с погодными условиями

На Пашиняна напали в церкви, задержали троих граждан - ОБНОВЛЕНО

МЧС: 216 граждан эвакуированы в безопасную зону из затопленных территорий - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

