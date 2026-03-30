СМИ: Конфликт на Ближнем Востоке спровоцирует новую гонку ядерных вооружений

Военная операция США и Израиля против Ирана может подтолкнуть мир к новому витку гонки ядерных вооружений, пишет агентство Bloomberg.

По его сведениям, правительства стран от севера Атлантики до запада Тихого океана начинают все более открыто рассуждать о необходимости получения собственного ядерного арсенала. Помимо этого некоторые страны, которых ранее устраивал ядерный зонтик США, в частности Польша и Германия, стали приветствовать намерение Франции распространить свой ядерный зонтик на европейский континент. Одновременно с этим Соединенные Штаты, указывает агентство, единственная страна в истории, применившая ядерное оружие против мирного населения, в настоящее время изучает возможность возобновления ядерных испытаний.

"Возможное получение подобного оружия массового уничтожения открыто обсуждается даже в тех странах, которые пообещали никогда им не обладать. Однако больше ядерного оружия в большем числе стран не сделает мир более защищенным, скорее наоборот, - заявил агентству Bloomberg глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. - Теперь важно как никогда поддерживать нормы нераспространения, которые так хорошо служили человечеству последние полвека".