Партия Вазгена Манукяна не примет участия в выборах в Армении

Партия первого премьер-министра независимой Армении Вазгена Манукяна - Национально-демократический союз — не будет участвовать в предстоящих парламентских выборах в Армении.

Об этом сообщают армянские СМИ.

В заявлении НДС отмечается, что выборы имеют ключевое значение для страны, однако оппозиция, по мнению партии, действует как в «обычной электоральной кампании». В этой связи партия предложила объединение 2–3 оппозиционных сил с единым манифестом для противостояния действующей власти.

НДС заявил, что не будет участвовать в выборах ни самостоятельно, ни в составе блоков, сосредоточившись на поддержке близких по идеологии оппозиционных сил.