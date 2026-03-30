Рубио назвал сроки выполнения целей в операции США против Ирана

First News Media17:07 - Сегодня
Рубио назвал сроки выполнения целей в операции США против Ирана

США выполнят цели операции в Иране в течение нескольких недель, а не месяцев.

Об этом в эфире телеканала ABC заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

«Мы достигнем наших целей в течение нескольких недель», — сказал он.

Рубио отметил, что Соединенные Штаты предпочитают урегулировать разногласия с иранской стороной мирным путем, но должны быть готовы к тому, что эти усилия не увенчаются успехом.

Также он подчеркнул, что США не дадут Ирану взимать плату за проход судов через Ормузский пролив.

Источник: РИА Новости

Актуально

Политика

Минобороны Азербайджана осудило ракетный удар по Турции

Мнение

От резни в туннеле к возрождению: Путь Кяльбаджара через боль и победу

Общество

Коммунальные службы Баку устранили последствия проливных дождей - ФОТО - ...

Политика

Индия поблагодарила Азербайджан за помощь в эвакуации граждан из Ирана

В мире

ОАЭИ: Поврежденные ядерные объекты Ирана не представляют угроз населению

Иран нанес ракетный удар по Турции

Совет ЕС продлил санкции против Ирана

Хуситы пригрозили перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив и довести цены на нефть до $200

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

25-летняя испанка добилась эвтаназии после двух лет судов с семьей

Иран выдвинул США пять условий окончания конфликта - Press TV

«Хатам аль-Анбия»: Иран уничтожил все американские базы на Ближнем Востоке

Трамп оскорбил принца Саудовской Аравии: «Он не думал, что будет целовать мне за*ницу»

Последние новости

«FIFA Series – 2026»: Идет второй тайм матча Азербайджан-Сьерра-Леоне, счет 1:1 - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:41

МВФ предупредил об инфляции во всем мире на фоне кризиса на Ближнем Востоке

Сегодня, 20:32

Силами МЧС из подтопленных территорий в безопасные зоны эвакуированы 547 человек - ВИДЕО

Сегодня, 20:12

Минобороны Азербайджана осудило ракетный удар по Турции

Сегодня, 19:51

Financial Times: Экономические последствия кризиса вокруг Ирана чудовищны

Сегодня, 19:40

ОАЭИ: Поврежденные ядерные объекты Ирана не представляют угроз населению

Сегодня, 19:30

В результате ДТП в Ходжалы скончался сотрудник ANAMA

Сегодня, 19:20

От резни в туннеле к возрождению: Путь Кяльбаджара через боль и победу

Сегодня, 19:10

Коммунальные службы Баку устранили последствия проливных дождей - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:00

Иран нанес ракетный удар по Турции

Сегодня, 18:50

Совет ЕС продлил санкции против Ирана

Сегодня, 18:40

Хуситы пригрозили перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив и довести цены на нефть до $200

Сегодня, 18:30

Посольство США в Венесуэле возобновило работу впервые с 2019 года

Сегодня, 18:17

Азербайджан и Турция углубят сотрудничество в обеспечении информационной безопасности

Сегодня, 18:05

Россия опровергла переговоры о передаче Казахстану концессии ж/д Армении

Сегодня, 18:00

В Иране назвали количество погибших женщин и детей с начала атаки США и Израиля

Сегодня, 17:47

ЦАХАЛ заявил об ударе по объектам ПВО Ирана у берегов Каспийского моря

Сегодня, 17:40

США не дадут взимать плату за проход через Ормузский пролив, заявил Рубио

Сегодня, 17:30

Восстановлено движение на участке дороги Баку-Газах

Сегодня, 17:22

В Армении задержаны 5 человек за взятки в пользу партии Карапетяна

Сегодня, 17:15
Все новости
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40