Рубио назвал сроки выполнения целей в операции США против Ирана
США выполнят цели операции в Иране в течение нескольких недель, а не месяцев.
Об этом в эфире телеканала ABC заявил государственный секретарь США Марко Рубио.
«Мы достигнем наших целей в течение нескольких недель», — сказал он.
Рубио отметил, что Соединенные Штаты предпочитают урегулировать разногласия с иранской стороной мирным путем, но должны быть готовы к тому, что эти усилия не увенчаются успехом.
Также он подчеркнул, что США не дадут Ирану взимать плату за проход судов через Ормузский пролив.
Источник: РИА Новости
639