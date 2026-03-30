Рубио назвал сроки выполнения целей в операции США против Ирана

США выполнят цели операции в Иране в течение нескольких недель, а не месяцев.

Об этом в эфире телеканала ABC заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

«Мы достигнем наших целей в течение нескольких недель», — сказал он.

Рубио отметил, что Соединенные Штаты предпочитают урегулировать разногласия с иранской стороной мирным путем, но должны быть готовы к тому, что эти усилия не увенчаются успехом.

Также он подчеркнул, что США не дадут Ирану взимать плату за проход судов через Ормузский пролив.

Источник: РИА Новости