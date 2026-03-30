В Армении задержаны 5 человек за взятки в пользу партии Карапетяна

Антикоррупционный комитет сообщил о выявленном случае предполагаемого подкупа избирателей в интересах партии "Сильная Армения". По делу задержаны пять человек.

Согласно заявлению, группа лиц зарегистрировала в общине Мецамор общественную организацию "По-своему", после чего начала привлекать граждан с целью обеспечения голосов в пользу указанной партии на выборах.

Установлено, что заранее обещанные и поэтапно выплачиваемые денежные средства оформлялись как заработная плата, что, по версии следствия, должно было скрыть факт раздачи предвыборных взяток и минимизировать риск их выявления.

Одним из ключевых условий приема в организацию являлось наличие у кандидатов большой семьи и широкого круга знакомых, что, как предполагается, могло способствовать расширению электоральной поддержки.

Также сообщается, что после вступления в силу указа спикера парламента о назначении выборов на 7 февраля 2026 года, несмотря на действующий запрет на благотворительность в предвыборный период, группа лиц по предварительной договоренности от имени партии в феврале–марте 2026 года безвозмездно передавала жителям Армавирской области денежные средства на покрытие медицинских расходов.

Возбуждено уголовное дело, проведено более десяти обысков, пятеро подозреваемых задержаны.

Парламентские выборы в Армении назначены на 7 июня. О намерении участвовать в них заявили партия "Гражданский договор" во главе с премьер-министром Николом Пашиняном, блок "Армения" под руководством второго президента Роберта Кочаряна, партия "Сильная Армения" российского бизнесмена Самвела Карапетяна, а также ряд других политических сил и инициатив.

Источник: Sputnik Армения