Хуситы пригрозили перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив и довести цены на нефть до $200

Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, отделяющий Аравийский полуостров от Африки, и таким образом довести цены на нефть до $200 за баррель.

С такой угрозой в интервью итальянскому порталу InsideOver выступил заместитель министра информации в правительстве хуситов Мухаммед Мансур.

"Европа также должна понять, что если она продолжит проявлять враждебность к Оси сопротивления (преимущественно шиитские вооруженные формирования, союзные Тегерану - прим. ТАСС), мы сделаем так, чтобы цена на нефть поднялась до $200 за баррель, что задушит европейскую экономику", - заявил Мансур.

"Мы могли бы заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив, перекрыв все морские пути, ведущие в Суэц. У нас неограниченные запасы ракет, и никто не будет плавать между Азией и Европой без нашего разрешения", - добавил он.

Ранее хуситы нанесли удар баллистическими ракетами по военным объектам на юге Израиля. Как они заявили, сформированные мятежниками вооруженные силы намерены продолжать атаки до прекращения агрессии против Ирана и его союзников.

