Трамп хочет привлечь арабские страны к оплате расходов по войне в Ираном

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп хотел бы призвать арабские страны помочь в финансировании военных расходов.

Об этом она сообщила 30 марта на брифинге.

«Я думаю, президенту было бы весьма интересно призвать их к этому, я не буду забегать вперед в этом вопросе, но, безусловно, я знаю, что у него есть такая идея», — сказала Ливитт.

По ее словам, диалог между Вашингтоном и Тегераном проходит хорошо, несмотря на публичные заявления, которые могут создавать «иную картину».

«То, что говорят публично, отличается от того, что говорят нам в частном порядке», — отметила Ливитт, комментируя ход переговоров США с Ираном.

Кроме того, по ее словам, США наносят разрушительный удар по военно-морским силам Ирана. Уничтожено более 150 кораблей, включая 92% крупных судов. Почти 70% ракетных, беспилотных и военно-морских производственных объектов Ирана повреждены или уничтожены.

В результате американский лидер объявил 10-дневную паузу, чтобы отложить запланированные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре. Ливитт подчеркнула, что это уникальная возможность для режима заключить сделку с США, навсегда отказаться от ядерных амбиций и прекратить поддерживать терроризм.

Источник: Известия