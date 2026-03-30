В Иране заявили о повреждении 131 объекта историко-культурного наследия

В Иране 131 объект историко-культурного наследия, в том числе всемирного значения, получил повреждения в результате ударов США и Израиля.

Об этом сообщило министерство культуры исламской республики.

"Количество поврежденных исторических объектов, которое составляло 114, увеличилось до 131. [В этот список входят] объекты всемирного, национального и регионального значений. Это свидетельствует о растущих масштабах ущерба и необходимости немедленного вмешательства и внимания мирового сообщества к сохранению общего культурного наследия человечества", - приводит текст заявления пресс-служба правительства исламской республики.

Там добавили, что повреждения получили 50 музеев, в том числе дворец Голестан в Тегеране из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также повреждены 64 туристических объекта, включая отели.

